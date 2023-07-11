同受傷兵問題困擾　濟州聯FC光州獻「細」

周二(11日)韓職開快車，近況差勁嘅濟州聯主場迎戰ＦＣ光州，兩隊目前都受到傷兵問題困擾，喺密集賽程之下未必可以撻着，疲兵交戰會踢得特別小心謹慎，兩隊入球能力又係偏弱，今仗2.5球入球細揀得過。（周二晚6時30分開賽）

濟州聯近期傷兵甚多，球隊成績亦一落千丈，近5場聯賽只係拎得1分，最有份量球員具滋哲受傷缺陣，一對巴西箭頭尤里同萊斯亦陷入球荒，令球隊變成冇牙老虎，主場出擊亦冇本錢搶攻，今仗多數會以穩住防線為先。

近年對壘入球偏少

ＦＣ光州上輪同ＦＣ江原打和，近8場聯賽只係輸過1場，佢哋作客都係以1分為目標，對上4場聯賽作客3和，而且賽前同巴西前鋒辛度利馬解約，球隊未搵到最佳前鋒組合前，只能夠繼續以守為攻。事實上兩隊都唔擅長進攻，睇番兩隊近7次對賽成績，總入球全部開2球或以下（19年9月對賽，原本賽果為1比1，最後因ＦＣ光州犯規而判濟州聯勝3比0），今仗一於再追細盤。

直播表

周二6:00pm 韓職 FC大邱 Vs FC江原

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周三8:30am 阿甲 圖庫曼體育會 Vs 甘拿斯亞

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周二9:00pm 國際賽 馬拉維 Vs 科摩羅

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周二9:00pm 國際賽 塞舌爾 Vs 贊比亞

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周三凌晨零時 國際賽 納米比亞 Vs 博茲瓦納

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周三凌晨零時 國際賽 南非 Vs 伊斯瓦蒂尼

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