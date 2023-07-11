16歲美少女神奇之旅告終　掟拍爭議拒與主裁握手

16歲俄羅斯小將安祖娃(Mirra Andreeva)在溫網的神奇之旅終結，周一在女單16強不敵美國的姬絲，賽後因為被判罰分拒絕與主裁判握手。

由外圍賽打入正賽圈的安祖娃，連闖３關躋身16強，只要再晉級就可成為自俄羅斯美少女古妮歌娃於1997年之後，躋身溫網8強的最年輕女將，可惜安祖娃未能成功，更讓球迷留下壞印象。她在決勝盤第8局出現爭議，裁判指她救波後故意「掟拍」，罰她一分，令姬絲獲得賽點機會，最終姬絲贏得今場比賽，以3比6、7比6(7比4)、6比2獲勝，躋身8強。

「我沒有掟拍，我跣手!」安祖娃與主裁抗議，然而最終完場這位16歲姑娘拒絕與主裁握手，僅與姬絲握手後即收拾物件離場。其實在第2盤結束時，她已向自己的座位「掟拍」，被主裁警告了一次，她賽後堅稱自己沒有「掟拍」：「這是一個錯誤的判決，我沒有故意掟拍，我是滑倒而球拍之後跌出來，我還以為會向前跌倒。或者看起來我像似掟拍，我不清楚，我沒有看到錄影片段。」

但對於為何賽後拒絕與裁判握手?安祖娃回答:「她沒有作出正確的決定，所以我不想跟她握手。」世界排名102位的安祖娃，雖然未能追平古妮歌娃的成績，但她已是自2019年歌莉嘉芙後，躋身溫網16強的最年輕女單球手。