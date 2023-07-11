曼聯U16來港進行友賽　科蘭即將重臨香江

「賽馬會青少年足球精英匯」今年再度舉行，主辦方周二（11日）舉行記者會，指曼聯U16將於8月6日至13日來港，期間會於旺角大球場友賽對香港U18代表隊，以及香港青年聯賽選手隊，屆時科蘭及尼曼查維迪將會現身。

曼聯U16自2017和2018年再次來港，他們會於6日展開行程，期間會參觀大館，香港故宮文化博物館等，9日及12日則與香港U18及香港青年聯賽選手隊交手，票價全免，球迷可以從周三（12日）起在活動主題網頁登記門票，兩位曼聯名宿科蘭及尼曼查維迪，更會在兩日賽事分別亮相，入場球迷將會獲贈賽事紀念打氣毛巾。

球員時代曾為曼聯奪得7次英超冠軍，並於1998至99球季助「紅魔鬼」成為「三冠王」的艾雲，是日以球隊大使身份出席活動，他有信心一眾年輕輩在兩場友賽中，在眾多球迷面前獻技將會獲益良多：「喺幾千名球迷面前踢波一定會有壓力，但後生仔好需要呢啲經歷去成長，學習喺唔同環境踢波，希望佢哋可以證明自己可以喺曼聯立足，成為下一個『拉舒福特』或者『麥湯米尼』。」

代表香港U18出席發布會的馬斐，對有機會與曼聯U16交鋒感到非常興奮，形容機會十分難得，盼望能感受外國青年軍的水平：「對手係曼聯嘅明日之星，好想了解吓佢哋嘅水準高到咩程度，我哋會利用呢個機會好好進步，而且旺角場係香港其中1個最好嘅球場，唔係成日都可以喺嗰度踢波，所以會好好享受呢場波。」這位在本月初協助傑志U18奪得「香港超級青年聯賽」足總盃冠軍的前鋒又透露，自己目前與一隊操練，希望能獲提拔為一隊征戰，現階段會努力改善不足。

【門票安排】

費用：免費

類別：一般門票（3歲以上）、輪椅門票

登記方法：12日早上10時起到活動主題網頁登記

【賽事資料】

地點：旺角大球場

8月9日（星期三）

香港U18代表隊對曼聯U16

開賽時間：晚上8時

出席名宿：科蘭

8月12日（星期六）

香港青年聯賽選手隊對曼聯U16

開賽時間：下午5時正

出席名宿：尼曼查維迪