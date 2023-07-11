人工暴漲近10倍　米連高域沙域去沙特掘金

沙特阿拉伯球會重金招攬歐洲球星嘅行動陸續有來，希拉爾又出手，提出以4,000萬歐元(約3.45億港元)收購拉素中場米連高域沙域，並向呢位28歲塞爾維亞國腳開出一份3,000萬歐元(約2.6億港元)年薪嘅3年合約，等於佢現時人工嘅近10倍，難怪佢拒絕米蘭雙雄等歐洲大球會邀請，都要去沙特搵食。

米連高域沙域已經效力拉素8年，曾經獲得曼聯、AC米蘭、國際米蘭等大球會垂青，身價一度逼近1億歐元(約8.62億港元)，但呢位中場全能戰士隨住年紀增長，加上只剩下1年合約，並拒絕續約，拉素早前只要求3,000萬歐元轉會費就可以帶走佢，希拉爾依家畀夠4,000萬歐元，呢支意甲球隊已經同意放人。

希拉爾亦為米連高域沙域提供3,000萬歐元年薪，加上額外獎金，幾乎係佢現時350萬歐元年薪嘅10倍，據悉佢已經接受合約。米連高域沙域上季意甲上陣36場入9球及8次助攻，仍然保持高水平，踢沙特聯賽超晒班，希拉爾早前已經簽入車路士中堅高列巴尼，依家加埋米連高域沙域，新一季好有睇頭。