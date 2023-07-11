香港金牛明起「背靠背」修頓出擊　兩外援復出

德古拉已準備再在主場出擊。(相片由公關提供)

香港金牛隊將於周三(12日)、四（13日）進行「背靠背」賽事，主場鬥安徽文一、合肥狂風。球隊將於修頓場館舉行「Little Bulls Night 小金牛之夜」主題，力爭主場獲勝。

經過三輪賽事，現時石家莊翔藍3戰3勝排榜首，而香港金牛則與另外5隊同樣2勝1負，暫列第3位。香港金牛隊今周會進行「背靠背」，連續兩晚在主場修頓場館出戰，屆時兩位未有隨隊出征陝西信達的外援蘇萊蒙（Rasheed Sulaimon）和德古拉（Samuel Deguara）將會復出，球隊實力將大大提高。

周三晚對手安徽文一是3屆NBL冠軍得主（2016、2019、2020賽季），今季暫時戰績為1勝2負。這支傳統NBL勁旅的焦點球員必數美籍外援約翰遜（Dakari Johnson），這位7呎巨人中鋒曾為雷霆出戰NBA，過去幾年則效力青島國信海天雄鷹在CBA打滾，經驗與實力都十足。不過，金牛隊陣中都有德古拉（Samuel Deguara）、李佳益等高大中鋒，相信可與其抗衡。另外，金牛隊主場出戰特別醒神，今季2戰全勝，相反安徽文一則客場兩連敗，此消彼長，相信金牛隊今仗可擊敗對手重上勝軌。

至於周四對手合肥狂風，暫時戰績為3戰全敗，戰力明顯未上力。而且他們須於周二晚主場鬥長沙灣田勇勝隊後才出發香港，舟車勞頓或影響體能。雖然金牛隊要「背靠背」，但料可憑輪流兼主場球迷打氣下，爭取兩連勝。

金牛隊將於本周舉行「Little Bulls Night 小金牛之夜」主題，屆時灣仔修頓場館將有特別裝飾，更設有「兒童繪畫區」等一連串豐富主題活動，適合一家大細入場睇波玩樂，感受金牛隊的獨有魅力。入場觀眾更可獲贈「LITTLE BULLS NIGHT」主題禮品，門票現已熱賣中。網上訂票： https://buff.ly/3PGBq7U 。電話訂票：+852 21115333

另外，香港金牛隊推出「童心童畫（Little Bulls Artist）」繪畫活動，歡迎12歲以下小童投畫，畫出屬於「您」心目中的香港金牛隊，優勝者將可獲贈香港金牛送出的紀念禮品外，其畫作將會在球隊未來主場賽事，於修頓室內場館公開展覽。參加者可於本周三、四的比賽日，現場遞交參賽稿件。