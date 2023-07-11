球壇星二代有冇老竇咁巴閉？

挪威喺上月歐國外對蘇格蘭雖然反輸1比2，但出現咗一個特別場面，王牌夏蘭特、阿歷山大索洛夫、奧拉蘇巴根、柏德列貝治及基斯甸科斯特維特，5名將門之後披甲，非常誇張，當日適逢父親節，睇住囝囝走上自己曾經行過為國效命嘅道路，別具意義。事實上，除咗已經上晒位嘅夏蘭特之外，近年亦有好多星二代闖入球壇，到底佢哋係虎父無犬子，甚至超越爸爸成就？抑或頂唔住因父之名嘅重壓，難成大器呢？

丹尼爾馬甸尼遺傳大賽球員DNA

丹尼爾馬甸尼屬於「星三代」，除咗爸爸馬甸尼係AC米蘭傳奇左後衞之外，已故爺爺施薩馬甸尼亦係AC米蘭名宿，兩代人都協助球隊捧過意甲及歐聯冠軍。至於身為第3代嘅丹尼爾有別於司職後衞嘅爺爺同爸爸，佢選擇踢進攻中場，3年前首次為A米披甲，但一直上陣機會唔多，上季被外借去史柏斯亞，踢17場意甲入2球。值得一提，兩個入球分別對國際米蘭及AC米蘭兩大勁旅，盡顯「大賽球員」潛質。

添莫菲韋亞世盃入波叻過總統

今個夏天轉投祖雲達斯嘅添莫菲韋亞，可以話係球壇最多姿多采嘅球員之一，佢嘅背景已經一匹布咁長。爸爸韋亞係非洲足球傳奇人物，既係史上首位奪得世界足球先生嘅非洲球員，依家仲做埋利比里亞總統，添莫菲韋亞背負呢個「傳奇之子」、「總統之子」身份，都咪話唔大壓力。

不過23歲嘅添莫菲韋亞就用足球走自己嘅路，美國出生嘅佢選擇代表「花旗國」出戰，上年底更喺世盃決賽周入波，實現爸爸都未能達成嘅願望。添莫菲韋亞近年喺法甲已經有傑出表現，新一季走爸爸成名路去意甲搵食，有望創造更多新里程。

伊亞尼斯赫傑去過意甲浸鹹水

被譽為「東歐馬納當拿」嘅赫傑，毫無疑問係羅馬尼亞足壇史上最偉大人物，呢位腳法如神嘅中場，囝囝伊亞尼斯赫傑同樣充滿天分。多得爸爸嘅遺傳同勢力關照，同樣司職進攻中場嘅伊亞尼斯赫傑，16歲就加入赫傑做班主嘅哥斯坦達，兩年後就外流意甲加盟費倫天拿，雖然冇乜上陣機會，但年紀輕輕去意大利浸鹹水都唔簡單。

2020年1月，謝拉特將佢帶去自己執教嘅格拉斯哥流浪，喺蘇格蘭伊亞尼斯赫傑得到穩定發展，並且成為羅馬尼亞國家隊主力之一。伊亞尼斯赫傑依家只係24歲，如果可以繼續成長，將來仍有機會去更大球會發展。

羅密歐碧咸Ｂ隊打拚仲有排捱

碧咸三個仔當中，只有二仔羅密歐投身職業足球行列，細個先加入阿仙奴，但踢咗一年就被呢支倫敦球會放棄，佢轉而打網球。不過，喺2020年，喺父親碧咸嘅協助下，加盟國際邁亞密B隊，更曾於一隊上陣。2022年羅密歐喺賓福特B隊跟操，到咗今年1月呢間英超球會向國際邁亞密借用，由於表現稱職，今年6月正式簽約1年。喺啱啱球會公布新波衫嘅廣告，羅密歐竟然係其中一名有份參與嘅球員，英國傳媒估計，如果羅密歐今季喺B隊持續有好表現，有機會被提升上一隊，真正實現職業足球員嘅夢想。

費達歷高基艾沙盡顯射手本色

費達歷高基艾沙可以話係少數青出於藍嘅「星二代」，司職前鋒嘅爸爸基艾沙曾效力森多利亞、帕爾馬、費倫天拿等球隊，最威水係協助帕爾馬成為1998-99年球季足協盃（歐霸前身）及意大利盃雙料冠軍，但「老基」僅為意大利國家隊上陣17場入7球。反觀司職翼鋒嘅費達歷高已為意軍42次披甲入5球，包括上屆歐國盃有兩球進帳，成為意大利奪冠功臣，相信佢好快亦可以超越爸爸嘅國家隊入球數字。

祖斯甸古華特走遍歐洲頂級聯賽

古華特係90年代荷蘭中鋒，踢過98世盃、00及04年歐國盃，上陣79場射入40球，走遍5大聯賽，掛靴後擔任教練，曾任荷蘭同喀麥隆助教同庫拉索主帥。至於兒子祖斯甸古華特同樣喺阿積士出道，可踢前鋒同翼鋒，但僅代表荷蘭兩次無入球，新球季佢將會加盟英超般尼茅夫，小小年紀已經效力過荷甲、意甲、西甲、德甲、法甲同英超，喺呢方面超越爸爸。

卡夫蘭杜林全能中場等上位

除咗馬古斯杜林外，杜林細仔卡夫蘭杜林亦喺球壇嶄露頭角，雖然同老竇一樣身高手長，但佢屬於全能型中場，更加似法國前隊長韋拉，攔截力強之餘，亦有唔錯嘅後上攻門能力，今年首度入選法國，早前就領軍出戰U21歐國盃，不過踢到8強止步。卡夫蘭杜林於法甲尼斯亦表現不俗，之前傳過利物浦、紐卡素同拜仁都對佢有興趣，不過只聞樓梯響；幸好佢潛力無限，不愁改投豪門，隨住保羅普巴、尼高路簡迪逐漸淡出，有力爭逐「高盧雄雞」中場席位。

馬古斯杜林國家隊食白果

馬古斯杜林係前法國國腳杜林嘅大仔，杜林屬於「高盧雄雞」勇奪1998年世盃及2000年歐國盃冠軍功臣。同司職後衞嘅老竇唔同，馬古斯杜林係打前鋒及翼鋒，因為受傷患困擾，之前幾季效力德甲慕遜加柏表現飄忽，上年僅僅趕及上到世盃尾班車，並喺決賽為法國後備上陣兼交出助攻，可惜飲恨而回。雖然與爸爸喺2006年獲世盃亞軍成績睇齊，但馬古斯杜林10次為國披甲全部食白果，表現令人失望，今夏佢以自由身轉戰意甲改投國際米蘭，力圖翻身。

雲賀奧當鱷魚頭老襯底

雲賀奧當爸爸雲賀當係荷蘭90年代名將，踢過98世盃、00及04年歐國盃，係當年雲尼斯達萊同古華特之外嘅荷蘭頂級中鋒，除咗高大頂得，亦係罰球專家。雲賀奧當就繼承佢爸爸衣缽，同樣踢中鋒，不過資質同表現就比較平庸，佢喺荷甲NAC出道首季就經歷降班，2021年轉投博洛尼亞後即被外借到海倫芬，今季雖然重返意甲，但至今仲未入選過國家隊。

佐敦拿臣愈踢愈霉冇運行

佐敦拿臣同父親軒歷拿臣一樣，於希爾星堡展開職業生涯，不過2016年希爾星堡喺瑞典附加賽輸波降班，佐敦拿臣被足球流氓入場追打，佢就離開球隊，之後效力過奈梅亨及諾高平，輾轉再由莫斯科斯巴達加盟史浩克04。不過佐敦拿臣於史浩克04未能取得正選，作為前鋒嘅佢更從未為球隊入過波，今年1月外借去哥本哈根，到6月正式買斷。佐敦拿臣一直係瑞典國家青年軍梯隊成員，5年前開始入選大國腳，上屆歐國盃亦入選大軍名單，不過近兩年未再為瑞典上陣。