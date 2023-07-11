李安納度發炮：PSG必須盡快賣走麥巴比

巴黎聖日耳門(PSG)球星基利安麥巴比早前表明拒絕續約之後，嚴重影響軍心，曾經兩度擔任PSG總監嘅巴西名宿李安納度加入戰團，認為球會為咗未來發展着想，必須盡快賣走麥巴比。

李安納度接受法國《隊報》訪問時話：「如果PSG為咗球會發展好，就應該畀麥巴比離隊，無論發生咩事，都應該咁做，其實麥巴比加盟之前，PSG已經係一支強隊，佢加盟6年以來，我唔覺得佢對球隊帶來重大改變，過去6屆歐聯分別由5隊奪冠，佢哋都冇麥巴比，所以話唔好以為單靠某一位球員就可以捧歐聯。」李安納度更加直指基利安麥巴比即使係1位出色射手，但近2年嘅行為，反映佢並未具備擔任領袖嘅特質。

基利安麥巴比早前接受《隊報》訪問時，批評球隊處於分裂狀態，繼續留隊對於自己足球事業冇幫助，結果引起6位隊友不滿，集體向會長艾卡理化作出投訴，進一步加深內部矛盾，難怪李安納度都睇唔過眼，認為PSG必須「斬纜」。