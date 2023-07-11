馬古尼將被褫奪隊長　般費坐正、胖虎做阿二

來自多間英格蘭傳媒消息，哈利馬古尼雖然積極加操，但預料佢喺曼聯嘅日子都唔會好過，領隊坦哈格好快會公布新球季隊長，馬古尼將被褫奪戴咗多年嘅「喼頓」臂章，將會由葡萄牙中場般奴費南迪斯正式坐正，而卡斯米路則會升為副隊長。

哈利馬古尼失勢已經成為公開嘅事實，上季好多時喺比賽入面般費已經係隊長臂章必然人選，預計今季會順利坐正。上季初曾經有指，坦哈格畀球員自行投票選隊長，但經過一季後，坦帥鐵腕管治有成效，新一季隊長及副隊長由佢話晒事。

般費坐正後，副隊長人選有多個球員可以爭，包括拉舒福特、華拉尼及卡斯米路。由於之前當地傳媒曾經發起投票，卡斯米路成為最多曼徹斯特球迷隊長心水人選，所以佢成為副隊長機會最高。「胖虎」最近幫手為《職業特工隊：死亡清算上集》喺英國做宣傳，講到自己乜「不可能任務」（Mission：Impossible）要完成，佢就話希望以自己喺皇馬贏取歐聯嘅經驗，帶領隊曼聯喺呢項歐洲最高榮譽走得更遠，更坦言自己鍾意為領袖，但唔一定要戴上隊長臂章：「我鍾意關心人，負責一啲事情，就好似一個爸爸咁，我享受以身作則。」