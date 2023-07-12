卡尼今返熱刺攤牌 PSG突開價同拜仁拗手瓜

英格蘭前鋒哈利卡尼嘅轉會風波出現突破，據報佢周三(12日)返熱刺報到後，將會向新帥普斯迪高路正式「攤牌」。關鍵時刻，法國媒體指巴黎聖日耳門(PSG)突然向熱刺開價，並已私下同哈利卡尼洽談5年合約條款，準備同拜仁慕尼黑拗手瓜搶人，令哈利卡尼離隊機會大增。

英國傳媒報道，哈利卡尼按計劃周三返熱刺備戰新球季，並會首次同新帥普斯迪高路會面，《每日郵報》消息指哈利卡尼將會表明，樂意考慮所有方案，暫時未計劃採取強硬行動逼使轉會。由於哈利卡尼同熱刺只剩唔夠1年合約，報道指呢位隊長喺談判入面處於上風位置。

熱刺日前拒絕拜仁慕尼黑第2次開出嘅7,000萬鎊(約7億港元)收購計劃，近日再有巴黎媒體爆料，PSG亦將哈利卡尼視為代替基利安麥巴比嘅人選，主席艾卡里化更同哈利卡尼哥哥兼經理人喺巴黎會面，商討26萬鎊(約263萬港元)周薪5年合約，行動非常迅速。

報道未有提及PSG嘅出價總額，但就指佢哋願意用熱刺希望得到嘅西班牙中場法比安彭拿作為交易籌碼；德國媒體則指拜仁準備第3次出價，並會將賣走沙迪奧文尼嘅收入撥作買人資金，兩大豪門對哈利卡尼都志在必得，熱刺想留人機會甚微。

普斯迪高路早前受訪，已表明唔肯定哈利卡尼會留低：「我冇得到任何哈利卡尼會留隊嘅保證，亦冇預期得到任何承諾，球場上冇嘢係肯定，我只係關心眼前嘅事，哈利卡尼仍然係熱刺球員。」熱刺會喺周五(14日)出發去澳洲踢季前熱身賽，預計哈利卡尼都會隨隊出發。