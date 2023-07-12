「新手媽媽」施維杜蓮娜爆冷挫「世一」闖4強

剛「升呢」做媽媽在4月才回歸網壇的烏克蘭名將施維杜蓮娜，周二迎來個人生涯第３個大滿貫的4強席位，在溫網淘汰了世界「一姐」施華德，將與手捷克的雲祖素娃爭逐女單決賽席位。

去年10月誕下女兒的施維杜蓮娜，今屆獲外咭參賽繼續其溫網夢，她與施華德激戰三盤，耗時2小時50分鐘以7比5、6比7(5比7)、6比2獲勝，昂然躋身女單準決賽，繼2019年後再次闖入溫網４強，「我的腦袋仍然空白，真是不可思議！我真是非常非常開心，能夠有機會再來到這裡打了這場精彩比賽，那感覺真是難以置信，希望可以為烏克蘭人民帶來少少的喜悅。」

28歲的施維杜蓮娜在生涯中第7次擊敗世界第一，而首次力挫頭號種子是於2018年的羅馬賽戰勝羅馬尼亞名將施蒙娜，而今屆溫網她從首圈起先後擊敗Ｖ威廉絲、簡蓮、艾珊妮嘉，到今天的施華德，連續擊敗4位大滿貫盟主，也成為史上第3位在大滿貫賽事上連贏4位昔日盟主的球手，過去只有細威於1999年美網及軒寧於2005年法網試過，最後她們都能捧走冠軍。