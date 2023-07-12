先輸一盤逆轉　祖高域收獲大滿貫400W

塞爾維亞球王祖高域距離爭取生涯延長紀錄的「24貫」再近一步，他周二在溫網男單8強戰，面對俄羅斯名將魯列夫的追擊，在先輸一盤的情況下成功逆轉，迎來個人在大滿貫的第400勝。

這位36歲的世界「二哥」，以4比6、6比1、6比4、6比3力挫魯列夫獲勝，第12次闖進溫網男單4強，他完場後在場上被主持人問到成為眾矢之的，各對手試圖阻止他奪今季第3貫時，他笑稱:「這沒有發生。」他賽後接受訪問時補充:「我喜歡這樣（眾矢之的），我覺得每個網球員都希望自己處於一個人人想贏你的位置，我認為這是榮幸，正如金夫人曾說過，壓力是我們的工作一部份，它永遠都不會消失。」

事實上，祖高域要成功衞冕冠軍，實現在溫網五連冠兼追平費達拿的8冠紀錄僅差兩步，而且呼聲愈來愈高，「我不想顯得太傲慢，但我當然認為自己是奪標熱門。從我的職業生涯裡，已贏過4次溫布頓冠軍，我確認自己是最大機會的。」祖高域在生涯第46個大滿貫準決賽，將於周五遇上意大利的21歲新星仙拿，這也是其中一個有機會阻截球王奪標的攔路虎之一，仙拿去年在溫網也曾面對祖高域，開段曾連贏兩盤，其後才被逆轉。