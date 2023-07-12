美洲金盃4強 美國大盤手到拿來

美洲金盃4強大戰，東道主美國迎戰巴拿馬，5度奪冠嘅美國實力超班，入球大[2.5球]放心捧場。美國今屆4仗合共轟入15球，射手捷西斯費拉拿更2次上演帽子戲法。

巴拿馬今屆每場攻入至少2球，攻擊亦有保證。翻查美國近3次主場對巴拿馬均取得大勝，總入球全開3球或以上，包括上年世盃外大炒5比1，有望再開入球大。（無綫myTV SUPER周四早上7時30分直播）

另一場4強，牙買加火併墨西哥，牙買加今屆表現出色，火力強勁且非常搶韁，遇上以二線兵為主嘅墨西哥，有力先拔頭籌，不妨捧牙買加「第一隊入球」。（無綫myTV SUPER周四早上10時直播）

牙買加今屆4戰獲3勝1和轟11粒，攻力僅次於美國，陣中亦有多名英超兵，包括效力阿士東維拉嘅翼鋒里安拜尼，殺入4強絕非僥倖。

墨西哥今屆由老將奧祖亞領軍，配合一眾二線兵出戰，今屆4戰錄3勝1負，雖然輸畀卡塔爾一仗主因係已篤定出線，但輸得肉酸信唔過。睇番牙買加今屆4戰全部都先入波，其中3仗係上半場已打破僵局兼半場領先，相信今仗會繼續先發制人，買牙買加「第一隊入球」博早啲收錢。

直播表

周三6:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 仁川聯

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周三9:00pm 國際賽 安哥拉 Vs 萊索托

FIFA+

周三9:00pm 國際賽 毛里裘斯 Vs 莫桑比克

FIFA+

周三11:00pm 熱身賽 曼聯 Vs 列斯聯

Now 640

周四7:30am 美洲金盃 美國 Vs 巴拿馬

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周四10:00am 美洲金盃 牙買加 Vs 墨西哥

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