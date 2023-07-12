拜仁願賤賣文尼　價錢平到你唔信

德甲班霸拜仁慕尼黑一方面力爭收購熱刺前鋒哈利卡尼，另一方面亦準備出售隊內前鋒沙迪奧文尼，根據《天空體育》報道，拜仁將呢位31歲塞內加爾國腳僅標價為1,700萬鎊(約1.7億港元)，比上年買入價少超過1半，擺明急於清貨，為迎接哈利卡尼做好準備。

沙迪奧文尼上年夏天以3,500萬鎊(約3.5億港元)轉會費，由利物浦轉投拜仁慕尼黑，簽約3年，但表現未如理想，上陣38場僅入12球，更加曾經出拳打傷隊友利萊辛尼，而遭到球會處罰，當時已經傳出佢可能被拜仁賣走。由於拜仁現時急需要籌集資金收購哈利卡尼，計劃出位多球員，所以不惜將沙迪文尼劈價求售。

拜仁慕尼黑早前已經以4,500萬歐元(約3.9億港元)，將後衞盧卡斯靴南迪斯出售畀巴黎聖日耳門，清貨行動陸續有來，除咗沙迪奧文尼之外，亦有意賣走中場賴恩格雲貝治、沙比薩、後衞班捷文柏華特、門將恩尼森馬等球員，其中恩尼森馬好可能轉投國際米蘭。