美臣蒙特首戰搶頭威　曼聯轟「列」做大事

歐洲豪門季前熱身賽陸續展開，英超勁旅曼聯第一擊，將於中立場挪威奧斯陸迎戰列斯聯，紅魔鬼早前簽入車路士中場美臣蒙特，可望提升攻力，相信呢位新7號首次披甲，應會使出渾身解數爭取入波，證明身價，但門將迪基亞離隊，防線有隱憂，加上雙方近4次對賽有3次總入球開出4球或以上，今仗預計會有好多波入，準備睇入球騷。（Now 640周三晚11時直播）

曼聯早前豪花5,500萬鎊（約5.5億港元）轉會費，收購車路士中場美臣蒙特，呢位24歲英格蘭國腳獲得「傳奇7號」球衣，可見主帥坦哈格有意將佢打造成球隊新進攻核心。

美臣蒙特亦自知責任重大，近日操練表現落力，今仗首次披甲應該會當成正式賽事咁踢，希望取得好開始。雖然拉舒福特、般奴費南迪斯等幾位有份踢上月國際賽嘅球員獲准較遲歸隊，今仗未能上陣，但仲有查頓辛祖，加上一眾小將要爭上位，應會落力演出。

不過，曼聯失去門將迪基亞之後，仍然未簽入新門將，回巢嘅甸恩軒達臣突然冇隨隊，預料要由37歲老將湯希頓把關，失波機會甚大。

至於列斯聯新一季降落英冠，早前聘請德國籍教頭丹尼爾法基出任新領隊，預料會盡量試陣，了解球員能力。眾將士為咗博取新帥歡心爭上位，相信會交足功課，特別係列斯聯同曼聯屬於傳統宿敵，雙方交手被稱為「玫瑰打吡」，為咗面子，即使係熱身賽都會去盡爭勝，最起碼要入到波，今仗好大機會係入球騷。