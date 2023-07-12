車仔3子獲准延遲歸隊　處理轉會問題

車路士今夏「清貨行動」仲未完，根據英國《每日郵報》爆料，車仔批准盧卡古、薛耶治、奧巴美揚延遲至下周一(17日)歸隊，希望佢哋有更多時間處理轉會問題，意味會方冇打算留用佢哋。

據悉3人原本應該周三(12日)歸隊，但現時延遲至下周一(17日)，盧卡古上季被車路士外借去國際米蘭，呢位30歲比利時國腳首選繼續留效國米，但呢支意甲球隊陷入財困，最多只能出3,000萬鎊(約3億港元)買斷盧卡古，車仔希望獲得4,000萬鎊(約4億港元)以上轉會費，令交易存在分歧。

盛傳另一支意甲球隊祖雲達斯亦有意簽入盧卡古，並提出用射手杜辛華荷域作為交換，預料3間球會及盧卡古都需求更多時間討論有關問題。

至於薛耶治本來已準備好轉投沙特阿拉伯球會艾納斯，但上月底接受體測，發現有膝傷問題，過唔到關，能否搵到新球會收留成疑。車仔亦已經放棄34歲前鋒奧巴美揚，希望佢盡快搵到新球會接收。