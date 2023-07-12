許烜行首次上陣　香港金牛不敵安徽文一錄兩連敗

全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛周三（12日）於主場修頓場館以89：114不敵安徽文一，明晚（13日）將「背靠背」主場對合肥狂風。

上仗香港金牛作客安徽文一，兩名外援迪加拿和蘇萊蒙未有隨隊出戰，今場兩人復出，另一外援坎普則輪休。金牛派出中鋒迪加拿配搭畢繼光、梁兆華、孫偉博和張昊正選登場。金牛開段落後3：7，其後張昊成功空接得分，迪加拿亦兩次在罰球線附近投射得手，加上梁兆華和孫偉博三分，打出12：0攻勢，一度以14：7反超前。不過，安徽文一有李祥波單節攻入8分，助客隊首節以29：23領先。

第2節安徽文一繼續搶攻，王思奇和蔣淯安連入兩記三分，曾效力NBA雷霆的外援約翰遜在迪加拿前轉身上籃，拉開至37：23。金牛進攻失靈，大部分時間靠蘇萊蒙單打獨鬥，他單節交出11分。相反安徽文一大灑三分雨，球隊此節命中率高達76％，三分球更8射7中，其中王思奇轟入3記三分，此節有11分進帳，安徽文一抛離至64：40。

換邊後，香港金牛的蘇萊蒙和陳雨生連吞技犯和違反運動道德犯規，安徽文一台灣控衞蔣淯安未有手軟，此子身高1米74，但突破和外投能力兼備，單節轟入9分。金牛極力反撲，第3節打出23：20，其中蘇萊蒙貢獻9分，但仍落後63：84。

第4節香港的楊睿騏單節8分，薜馳亦轟入4記三分球得12分，最後2分鐘另一港將許烜行首次上陣，最終金牛力追至89：114完場，錄得兩連敗。今場安徽文一點點開花，5人得分達雙位數，金牛則以蘇萊蒙以21分居首。

香港控衞許烜行今季由永倫轉投香港金牛，來到NBL第4場終於正式登場，可惜上陣2分鐘未有得分，更錄得1犯。賽後他坦承因緊張影響表現：「自己的確準備了很長時間，但當教練叫我出場時，心情有點緊張。這一刻等了好久，無奈沒有太多機會表現自己，心態Ready（準備好），身體卻未Ready，應該要守到的球守不到，應該要攻的沒有去攻，唯有繼續投入訓練，好好把握每一次機會。」

許烜行不惜放棄教職加入職業球隊，明知道上陣時間或會減少，他仍然樂於挑戰自己：「6月中開始跟球隊訓練，但因為隊友水平高，加上和外援重疊位置，預計出場機會未必太多，但就算未能上陣，我在場邊亦觀察到好多，相信今季會是難忘的一季。這幾個月見識到作為職業球員應有的態度，他們日常生活很規律，我會盡量跟。見到兆華（梁兆華）、Ricky（楊睿騏）愈打愈好，希望自己可以追上他們的腳步。」