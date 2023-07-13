曼聯輕取列斯聯　美臣蒙特首演好評如潮

英超勁旅曼聯正式展開季前熱身之旅，周四(13日)凌晨喺奧斯陸2比0輕取列斯聯，今場焦點係首度披起紅魔球衣嘅美臣蒙特，呢位英格蘭國腳首演改踢墮後中場，45分鐘表演時間助攻助守相當搶鏡，領隊坦哈格賽後大讚佢會成為曼聯核心，更欽點佢做陣中「死球專家」，新球季必定孭重飛！

曼聯首場熱身賽起用唔少青年軍，以華拉尼、利辛度馬天尼斯、查頓辛祖同美臣蒙特帶住一班小將作戰，以6,000萬鎊(約6億港元)轉會費由車路士加盟嘅美臣蒙特，今仗由以往進攻中場角色改為較墮後嘅「8號」位，但同時有自由參與進攻，上半場就多次交出靚直線畀隊友，亦有一次反搶成功後巧妙笠射，可惜僅僅笠中網頂。

下半場兩隊都換晒11名球員，曼聯嘅青年軍一樣交足功課，最搶鏡係法國出生嘅20歲小將艾馬蘭，佢喺67分鐘接應隊友妙傳殺入禁區輕鬆熨入，80分鐘佢轉做助攻，右路交出致命斜傳畀祖爾曉基龍門口掃入，曼聯最終贏2比0，季前熱身賽旗開得勝。

美臣蒙特今場係話題人物，領隊坦哈格賽後激讚：「好勁！今場只係佢第1場波，但我哋已經可以預期佢有呢種水平，美臣蒙特嘅技術非常優秀，我好肯定佢會對球隊帶嚟重大貢獻，亦肯定佢會享受比賽。」美臣蒙特今場包辦晒所有角球、死球，坦哈格亦講明佢會做罰球劊子手：「曼聯需要能夠射入罰球嘅人！」

至於美臣蒙特亦表明鍾意自己嘅新角色：「我好鍾意今場呢個『8號』位置，我可以返去後場拎波策動進攻，亦有自由殺上前、入禁區同幫手逼搶，我好享受呢個角色，亦覺得效果好唔錯。過去1個星期訓練好刻苦，好開心可以完成首個45分鐘比賽。」