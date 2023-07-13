據《The Athletic》等多間媒體報道，利物浦隊長佐敦軒達臣將會接納沙特豪門伊蔕法克斟介，呢間早前聘請謝拉特執教嘅球隊，會向佐敦軒達臣提供約70萬鎊(約712萬港元)天價合約。面對咁吸引嘅條件，轉會亦無可厚非，不過佐敦軒達臣上年曾猛烈批評沙特、卡塔爾等國家嘅人權問題，今次決定轉會就被球迷批評「出賣靈魂」。

謝拉特接手伊蔕法克後，頭號目標係母會利物浦嘅佐敦軒達臣，呢位33歲中場同利物浦仲有2年合約，不過伊蔕法克極具誠意，願意將佢目前19萬鎊(約193萬港元)周薪合約，大幅提升至70萬鎊周薪。消息指佐敦軒達臣會喺今個星期內向利物浦表明意願，之後兩間球會就進行轉會費談判。

佐敦軒達臣係LGBTQIA+平權運動嘅代表人物之一，上年卡塔爾世盃前，曾公開批評卡塔爾、沙特等國家嘅人權狀況係「恐怖、令人失望」，如果佢今次轉會成功，就會成為首個去沙特落班嘅英格蘭國腳，唔少球迷指佢為錢「出賣靈魂」，而且佐敦軒達臣若果離開歐洲球壇，亦好大機會缺席明年嘅歐國盃決賽周。