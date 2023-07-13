港超聯　培育年輕球員　東方盼3年後重返班霸行列

港超聯球隊東方周四（13日）於將軍澳足球訓練中心（FTC），展開操練及舉行季前拜神儀式。東方體育會副主席游永強表示，今年班費將逾千萬，目標爭入前4，同時又會繼續培育更多本地年輕球員，盼球隊在兩至三年後，可以重返班霸行列。

東方今早完成操練後，隨即舉行季前拜神儀，以及拍攝大合照，而多名球隊管理層包括東方體育會副主席游永強亦有到場。東方今屆有巴杜姆、蔡立靖、胡晉銘等多名球員離隊，但暫時只有借將洛迪古斯、黃浩然及余在言3名新兵加盟，「游生」接受記者訪問時，提到今季班費維持逾千萬，仍然會以前4為目標：「隊隊都想拎冠軍，但我哋都會面對現實，始終球員經驗仲差咗啲。今年會繼續畀年青球員出賽機會，培育更多本地球員代表港隊，但希望佢哋可以團結一致，力爭上游。」「游生」又認為成績如果要再上一層樓，抑或要重返班霸行列的話，需要年輕球員慢慢成長，預計需要兩至三年時間。

對於兩支港超勁旅傑志及理文，今季繼續簽入不少大牌外援，「游生」坦言它們與己隊發展方針不同，又表示東方並非『老細波』，球隊已經有長遠規劃，行出一個體育產業模式：「過去有段時間我哋都投放咗好多資源，幾個本土最佳射手都喺我哋到，但都未必保證奪冠，最緊要反而係球員嘅配合同教練。燒錢係一件好辛苦嘅事，我哋會朝着白禮頓嘅模式，著重對球員嘅培訓，以一個合理嘅費用達到最好成績。」

至於上季「最佳教練」盧比度（Chino），則對3名新兵讚不絕口：「今季無咗胡晉銘，但余在言係一個幾好嘅替代品，更加後生同有唔錯嘅前景，而香港中堅明顯唔夠人，希望幫到黃浩然繼續進步，繼而代表港隊。當然洛迪古斯都對我哋好重要，佢喺香港已經7年，有好強嘅入球能力，無錯上年巴杜姆踢得唔錯，但佢都唔係傳統9號。」不過Chino表示球隊目前在右閘、翼鋒及攻中位置仍需補強，又透露或再有新援來投：「之前費利浦薩原本好大機會加盟，但最後關頭選擇去咗阿聯酋，對我嘅組軍都有影響。不過我哋目前有3個嚟自蘇格蘭、南韓同澳洲外援喺到試腳，表現都令我好滿意，再加一名24歲嘅西班牙中堅，佢會喺中國集訓個陣會合我哋。」

值得一提，東方早前獲球會主席鄭啟明先生旗下美建集團注資全力支持，而有關易名一事已獲足總接納，「龍獅」兩字將會刪去，球隊下季將以「東方」”Eastern FC” 名義作賽，惟會徽及管理層將不會有所變動。 除此之外，東方將於本周六(15日)，啟程前往中國順德，進行為期兩星期集訓，回港後亦將與數支港超球隊「拍跳」。