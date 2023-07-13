港超聯　加盟東方無懼競爭　余在言：想踢多啲

備戰新季征途的港超聯球隊東方，周四（13日）正式展開操練，一眾新兵齊齊現身，其中由標準流浪轉投的余在言，就希望在東方能夠爭取更多上陣機會，提升比賽狀態及信心。至於視加盟東方為新挑戰的黃浩然，則希望改善其各方面能力，以達到教練團要求，為球隊爭取佳績。

東方新季暫時簽入的新兵中，包括上季效力標準流浪的余在言（Jesse），新季選擇轉投東方，這位21歲中場表示不擔心競爭，認為新東家能為球員提供更專業的支援，幫助其發展。Jesse表示會視爭取更多出場機會為目標：「我嘅目標係想有多啲比賽機會，要有更穩定嘅出場時間，去表現自己。」Jesse希望靠場上表現，贏得港隊教練團的關注，爭取打入港隊出戰「亞洲盃」決賽周的大軍：「如果出唔到場，就冇機會展示畀其他人睇自己嘅能力，一個球員想進步，係要有多啲出場時間，今年可能有機會同U23港隊，甚至大港腳踢比賽，所以其中一個目標就係爭取」

Jesse提及其更擅長的位置為進攻中場，並透露東方主教練盧比度已同意會派他出任該位置。今年年初曾獲赴日本試腳的機會，雖然最終未能事成，但Jesse仍未有放棄，並視外流為職業生涯的終極目標：「我嘅目標係踢出香港，長遠嚟講，留喺度對我嘅職業生涯唔係，一定會想出到去感受外面嘅足球環境，無論係亞洲或者歐洲。 」

至於由香港U23轉投東方的黃浩然，就希望盡快適應新東家的踢法，在新環境取得進步，包括提升用波及防守能力：「想喺腳下功夫加苦工，配合球隊踢法，防守上都需要更加硬朗，希望透過訓練了解到教練嘅要求，相信會係一個進步嘅開始。」