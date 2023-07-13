銀牌籃球　PPV按次付費直播「東漢之戰」打頭陣　

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今季本地籃球賽事由銀牌賽打頭陣，on.cc東網將提供多場「按次付費直播」(Pay Per View/ PPV)，讓球迷有更多選擇，首場PPV賽事為7月19日香港東方對漢友的銀牌首圈賽事，收費為$30元，希望球迷踴躍支持，而7月份共有5場PPV賽事任球迷選擇。

【東網按次收費直播】 連結及使用詳情

7月份共設5場PPV賽事，除了「東漢之戰」外，隨後各支銀牌首度登場的球隊，亦會在PPV場次出現，按場收費：包括7月20日頭場永倫VS康仁福建、尾場崇德飛鷹VS南青。至於7月26日則有南華對建龍飛馬或晉裕的勝方。當日隨後上演的滿貫對崇德飛鷹或南青的勝方，同樣令人期待。

銀牌籃球賽7月份PPV場次

7月19日 2040 漢友VS香港東方

7月20日 1900 永倫VS康仁福建

7月20日 2040 崇德飛鷹VS南青

7月26日 1900 南華VS 建龍飛馬或晉裕

7月26日 2040 崇德飛鷹或南青 VS 滿貫

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