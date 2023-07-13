世大運港隊派歷來最大團隊　劍擊強陣出擊

世界大學生運動會（世大運）將於7月28日至8月8日在中國成都舉行，今屆港隊將派出歷來最大代表團參加，超過140名學生運動員出戰共11個項目，周四（13日）於香港大學舉行香港代表團授旗儀式。

兩年一度的世大運原定於2021年舉行，受到疫情影響延期至今年復辦，今屆香港隊將派出142名學生運動員出戰11個項目，包括：射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、排球及武術。

其中香港劍擊隊強陣出擊，男子花劍派出東京奧運金牌得主張家朗、2022年仁川大獎賽銀牌的蔡俊彥和吳諾弘，女子重劍亦亞錦賽團體銀牌代表佘繕妡和陳渭泠等，總共有20名運動員參賽，另外香港乒乓球隊亦有奧運女團銅牌得主杜凱琹和蘇慧音壓陣，至於游泳則有多項香港紀錄保持者卓銘浩、關鵬、伍棹然等成為焦點。

張家朗和蔡俊彥上月完成亞錦賽後，現時於西班牙集訓，備戰7月22日展開的世錦賽。現就讀香港大學的吳諾弘（Lawrence）透露，自己因傷未有隨隊，首次參加世大運將會盡力而戰：「因為右手有兩條輔助韌帶撕裂，骨亦有撞傷，我已經休息了兩個月，期間在香港公開賽勉強上陣，但之後都沒有實戰訓練。之前連劍都拿不起，現時右手力量回復了三分之一，今次能參賽已經很開心。世大運對我是難得的機會，我會好好珍惜。」說到團體賽，Lawrence有信心港隊能爭取獎牌：「我們團隊默契好足夠，默契應會比其他隊更好。」

游泳方面，港隊將派出16人出賽，教練蔡曉慧表示：「我們的目標是入8強，關鵬（背泳）最有希望，另外亦有幾個男泳手達上屆準決賽時間，包括蝶泳的伍棹然等。」東京奧運代表黃筠陶有份出戰上屆拿玻里世大運，她表示今屆會以享受的心情應戰，不會給自己太大壓力：「奧運後心態改變，不想老是用一個時間框住自己，之後的比賽想盡情享受就可以了。」