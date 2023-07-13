昔日搶手貨今日孤兒仔　自由身名將再起風雲？

一代鋼門迪基亞不獲曼聯續約，以自由身離隊告別12年紅魔鬼生涯，震驚球壇，今夏轉會市場出現多位名牌免費球星未有落班，慘成「孤兒仔」，到底呢班曾經叱咤一時嘅猛將，從此黯然退下，抑或可以再起風雲，依家逐一拆解。

●沙治奧拉莫斯再拍美斯搵食？

曾經協助皇馬捧過5次西甲及4次歐聯冠軍等錦標嘅沙治奧拉莫斯，兩年前轉投巴黎聖日耳門（PSG），雖然首季因傷長時間缺陣，但上季恢復水準，各項賽事上陣45場，並有4球進帳，但最終仍然不獲PSG續約。

不過，呢位西班牙「帶刀侍衞」始終老而彌堅，加上名氣夠大，盛傳獲得中東及美職球會垂青，當中最大機會係加盟國際邁亞密，同前PSG隊友美斯再次並肩作戰，以兩人級數踢美職超晒班，話唔定再有盃落袋。

●古達度經驗豐富續留歐洲

曾經協助祖雲達斯捧過5次意甲冠軍嘅古達度，今夏不獲續約，結束8年祖記生涯，呢位35歲哥倫比亞國腳技術全面，可以勝任右中場及右後衞。雖然佢年齡唔細，但仍然有心有力，上季為祖雲達斯各項賽事上陣47場，創下佢效力呢支意甲勁旅以來，單季最多上陣紀錄。

祖雲達斯之所以放棄古達度，主因係佢周薪近18萬歐元（約155萬港元），對於陷入財困嘅祖記而言係一大負擔。古達度大賽經驗豐富，仍有唔少球會對佢有興趣，包括西甲華倫西亞、土耳其球隊費倫巴治，相信佢仍有能力喺歐洲主要聯賽立足。

●夏薩特可轉戰美職博回春

4年前係英超炙手可熱巨星嘅夏薩特，2019年以1億歐元轉會費由車路士加盟皇家馬德里後，足球生涯極速枯萎，頻繁受傷、體重失控、狀態低沉嘅惡性循環，令佢今夏落得提前解約嘅悲慘下場。

雖然只係32歲，但夏薩特畀人感覺已經係黃昏球員，喺上年世盃後退出比利時國家隊嘅佢，同皇馬解約後已盛傳考慮提早收山，不過最近有消息指美職嘅國際邁亞密向佢提出斟介，話唔定拍住「球王」美斯喺競爭冇咁激烈嘅美國踢波，可以幫佢搵到足球生涯最後一春。

●佐迪艾巴或去掘金歎世界

效力咗巴塞隆拿11年嘅佐迪艾巴，喺球隊「瘦身」同年輕化嘅浪潮下，喺5月宣布同球會提早一年解除合約。呢位西班牙球星仍處於高水平競技狀態，所以亦唔憂冇得落班，只係等佢選擇下一步點行。

沙特阿拉伯同美職球會都向佐迪艾巴開出聘約，據報佢同國際邁亞密已非常接近簽約階段，佐迪艾巴去到美職後，就可以同美斯、布斯基斯及教練馬天奴重新組成「巴塞幫」，對呢位老將嚟講無疑係一個既舒適又開心嘅「退休之選」。

●沙夏拒赴中東一樣唔憂嫁

「沙夏係水晶宮，水晶宮就係沙夏」，韋費特沙夏於水晶宮確係單天保至尊，之前幾季護級都係靠晒佢，458次上陣攻入90球，雖然沙夏於今夏同水晶宮約滿，但呢間倫敦球會開出1,000萬鎊（約1億港元）年薪，希望留住佢。

不過沙夏一直冇動筆續約，因為同佢對水晶宮嘅未來目標唔明確有關，唔想年年都護級。有指佢已拒絕來自沙特阿拉伯球隊嘅3,000萬鎊年薪報價，除咗巴黎聖日耳門，亦有意甲球會拿玻里、拉素以及土超嘅費倫巴治，向佢送上合約，真係皇帝女唔憂嫁。

●張伯倫有機會留喺英超

阿歷士張伯倫名副其實係「容易受傷的男人」，自從2017年從阿仙奴轉投利物浦後，過去6季只為紅軍披甲146次，平均一季只上陣廿多仗，加上佢傷下停下，從未融入球隊，今夏約滿離隊，並唔意外。

不過佢始終係自由身，唔使畀轉會費，據報張伯倫已收到多間英倫球隊嘅報價，而阿士東維拉亦有同佢進行談判，更有指佢同朋友講希望喺今個月頭加盟呢支老牌球隊，但來到月中都未見聲氣，亦唔排除會轉戰沙特。

●連格狀態大跌未有着落

連格開頭喺曼聯發展唔順利，不停被外借，直到2016年先慢慢融入球隊，但始終唔能夠搶到正選，韋斯咸喺2021年冬季轉會窗向「紅魔鬼」借入呢名英格蘭前鋒，喺莫耶斯麾下上陣16場入9球交出5個助攻，一度令佢重返「三獅兵團」大軍。可惜2021年夏天重返曼聯就無以為繼，並於2022年以自由身加盟諾定咸森林，簽約1年，據聞佢唔揀韋斯咸嘅原因係貪錢，因為森林畀佢嘅周薪高達8萬鎊，再加12萬鎊浮動獎金。

不過，連格喺森林交唔出身價，全季聯賽0入球0助攻，約滿就被放棄，雖然佢自己放聲氣話唔排除去沙特掘金，但依家都未有消息講過有任何球會出價，或者連格嚟緊可以專心打理佢名下嘅時裝品牌JLingz。

●盧卡斯莫拉擬加盟沙特Big４

2013年1月由聖保羅轉投巴黎聖日耳門後，盧卡斯莫拉連續4季捧錦標捧到手軟，法甲、法聯盃及法超盃各4次，法足盃3次，但2017/18年失去正選位置就跳糟熱刺。

盧卡斯莫拉有速度之餘，腳法亦細膩，係2018/19年球季熱刺殺入歐聯決賽最大功臣，當年4強次回合，熱刺作客阿積士一度落後0比2，盧卡斯莫拉後備上陣大演帽子戲法，助球隊兩回合打成3比3，熱刺以作客入球優惠進身決賽。不過隨住傷患困擾，加上熱刺中場爭位激烈，不獲球會續約。之後曾經傳出水晶宮有意收留，但只聞樓梯響，最近有巴西記者指，沙特其中一隊Big 4有意簽入盧卡斯莫拉，或者係呢名中場最後歸宿。