香港U16女籃亞洲賽二連勝！狂數對手90分

香港女子籃球U16代表隊出戰在約旦舉行的U16亞洲錦標賽（Division B）賽事，繼上場勇挫約旦後，港隊今天（13日）乘勝追擊馬爾代夫，最終憑着盧嘉嵐獨取全場最高的19分，加上另外4名球員得分上雙，終以109比19大炒對手，為港隊錄得二連勝佳績。

由康穎霖、張家媛、戴欣婷、甘梓澄、盧嘉嵐、蕭珮琪、鄭思睿、鍾雅晴、陳盈、顏郴瑜 、馮卓伶及麥允祈組成的香港U16，今仗佔盡上風，甫開賽已打出一波9比0的攻勢，首節拋離31比8。由於雙方實力分野較大，港隊進攻端未受到很大阻力，半場領先至56比15。之後戰情更呈現一面倒，港隊曾連奪38分。最終12位球員均有落場兼錄得得分，其中盧嘉嵐奪得19分、7助攻及5偷波，「高妹」戴欣婷獲12分及11籃板，而張家媛亦錄雙雙，取得14分及11籃板。甘梓澄及鍾雅晴亦分別貢獻18分及10分。

連同上仗以67比64力挫東道主約旦，以及首仗以40比79不敵菲律賓，港隊累積2勝1負，取得A組次名順利出線4強。國際籃協於2017年起於亞洲賽設立升降制度，Division B的冠軍球隊，將可升上Division A。