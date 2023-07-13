試陣為主隨時打亂章　阿仙奴大騷娛賓

上季英超爭冠失敗嘅阿仙奴，今個暑假積極擴軍，今晚進行首場正式季前熱身賽，作客德國對「老對手」紐倫堡。「兵工廠」今次集訓陣容大兜亂，相信試陣為主，旨在畀球員重拾狀態，戰術執行唔會太嚴謹，好大機會變成打亂章嘅「入球騷」，兩軍上次拍跳入夠8粒，重演歷史唔奇。（周五凌晨1時開賽）

阿仙奴上季季前熱身，首站咁蹺又係作客德乙紐倫堡，今季照辦煮碗。當時佢哋由新加盟嘅加比爾捷西斯梅開二度，喺落後兩球情況下反勝5比3。今仗阿仙奴同樣有新加盟嘅夏維斯等住落場表演，呢位德國國腳已跟操幾日，雖然同馬田奧迪加特及布卡約沙卡等新隊友默契有待加強，但單靠個人質素都夠搵到入波。

由於一眾主力歸隊冇耐，預料阿仙奴今場只會畀佢哋踢半場，大量年輕球員獲上陣機會，包括兩位16歲新星華尼利同史基利，加上外借回歸嘅巴洛根及馬昆奴斯等小將，領隊阿迪達將以試陣為主。睇番阿仙奴對上5季首場熱身賽，總入球都係3球或以上，相當搶韁。

紐倫堡實力難同阿仙奴相比，不過佢哋備戰新季夠積極，已經踢過3場熱身賽，體能同狀態自然唔曳，加上近兩場友賽入5球，力足威脅阿仙奴防線，等睇入球騷。