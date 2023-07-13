英超8‧12開波　冠軍撐曼市雙雄

英超8月12日重開戰幔，揭幕戰就由衞冕的曼城作客般尼，由高柏尼領軍的升班球隊般尼，挑戰師傅哥迪奧拿，展開師徒大戰。

今季英超會展開新猷，落實於2024年1月13日至20日為歇冬時間，給予球員及球會完成半季賽程後，有時間休息及處理轉會事宜，而且賽會實施另一措施，聖誕新年快車期間，不會再出現有球隊於48小時之內踢2場比賽的情況。

從以上兩項大轉變，對於有力爭霸而平均年齡較大的球隊相對有利，曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素、利物浦、熱刺及車路士Big 7當中，以「曼市雙雄」正選球員平均年紀較高，「藍月亮」實力沒有大增之下，雖然受到其他列強追擊，但受惠於兩項「德政」，曼城仍然是冠軍之選。

曼聯上季由坦哈格統領下，摘下英聯盃桂冠，而且進身前4，今季同樣面對主力老化問題，幸有美臣蒙特加盟增添球隊活力，再加上歇冬因素，今季或有可能更上一層樓，挑戰聯賽錦標，屬於「英超冠軍」半冷佳選。