合肥狂風外援發威　香港金牛反勝為敗

周四（13日）全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛「背靠背」主場出擊，早段一度拉開逾20分，但後段風雲變色，合肥狂風洋將哈姆雷特和斯通發威，合力轟入78分，金牛以105：122反勝為敗，吞下3連敗，將於周日（16日）作客江西贛馳。

香港金牛連續兩日主場出擊，首場以89：114不敵安徵文一，今場面對榜尾的合肥狂風，開局火力全開，孫偉博和梁兆華內外開弓，打出14：0的攻勢。合肥有斯通坐鎮，這個身高2米11的中鋒曾效力NBA快艇，但未嘗到太大甜頭，落後16：37。

金牛土炮點點開花，洋將一樣有貨交，坎普和蘇萊蒙外投得手，一度拉開逾20分。合肥靠斯通和哈姆雷特單打，「二打五」反而奏效，不時大力入樽，一口氣追剩個位數。孫巍射入壓哨三分止血，金牛半場領先57：49。

換邊後，哈姆雷特盡顯進攻板斧，「First Step」快不可擋，也能利用牽引力，為隊友拉開空間，薛傅文三分破網，追平71：71。形勢完全逆轉，雪上加霜的是，孫偉博踩到對手拗柴，落後79：87。第四節只許一個外援上場，「哈斯」輪流上陣火力不減，以122：105取得球季首勝。

合肥有4人得分上雙，哈姆雷特22投14中，狂轟42分；斯通19投13中，攻入36分。金牛方面，坎普取得34分，梁兆華有7分2籃板4助攻。