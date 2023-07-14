賽馬會學界足球發展計劃　艾雲同小學生切磋

香港賽馬會周三(12日)邀請了曼聯大使兼名宿艾雲（Denis Irwin），到訪有份參與「賽馬會學界足球發展計劃」的小學，馬會與曼聯自2013年起合作，將一套以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地大專及中小學界，激發夥伴學校老師及教練潛能，協助年輕一代的體能、心智及社交全面發展。第9屆「計劃」今年5月圓滿結束，共有30位來自6間中學及10間小學的老師參與。

繼2016年後，日前艾雲再度訪港與參加「計劃」、與聖博德天主教小學（蒲崗村道）及慈雲山天主教小學的30多名學生切磋球技。艾雲表示，很高興疫情後有機會重臨香港與學生交流，認為年輕小將的表現更勝以往。他感謝馬會一直對學界足球發展積極支持，勉勵本港年輕球員繼續投入足球，希望他們有機會效力外國球隊。

就讀聖博德天主教小學（蒲崗村道）小五的陳愷晉，在交流期間攻入兩球，獲選為表現最佳的小球員。慈雲山天主教小學老師譚加娸獲選為今屆「計劃」傑出教師，將於8月保送到英國曼徹斯特跟曼聯團隊及當地的老師進行交流。她感謝馬會為學界提供資源，例如今次，讓學生有機會與曼聯名宿接觸。