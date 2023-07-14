阿仙奴被紐倫堡逼和1比1。

英超列強陸續展開季前熱身，阿仙奴周五(14日)凌晨喺德國進行季前第1戰，作客德乙紐倫堡慘被逼和1比1。「兵工廠」今場唔多順利，隊長馬田奧迪加特喺賽前熱身受傷，而意大利中場佐真奴更上演35碼「驚天烏龍」，第1場季前熱身就出晒醜。

阿仙奴上半場排出強陣，成功拎到大部份控球權，7分鐘就由布卡約沙卡喺右路個人表演射入，不過之後圍攻都冇收穫。半場期間阿仙奴換走半隊，新加盟嘅德國國腳夏維斯亦處子登場，但隨住更多青年軍同後備上陣，戰況亦開始變得「打亂章」。

62分鐘阿仙奴出現重大失誤，21歲門將凱恩走出禁區外用波，但佢喺佐真奴受到兩名球員緊逼下仍然交波，佐真奴被日本球員奧拔侃志緊纏下勉強回傳，結果用力過度直接喺35碼外送入自己空門。罪人凱恩係阿仙奴3號門將，亦係愛沙尼亞國腳，但經過今次失誤後都被睇死冇機會上位。

雖然只能夠踢成1比1，不過領隊阿迪達賽後仍保持樂觀：「我哋多數球員只係練咗3課，今場希望畀佢哋重拾比賽感覺，上半場踢得好好，就算下半場都有2至3個黃金機會，失誤係足球一部份，我今場眕到好多正面嘅事情。」阿仙奴下一站會係美國，下周四(20日)會對美職明星隊。