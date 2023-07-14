粉碎莎芭蘭嘉「世一」夢　積芭連續2年闖溫網決賽

被列為6號種子的突尼斯名將積芭，周四在溫網女單四強粉碎了白羅斯球星莎芭蘭嘉爭做「世一」的好夢，落後一盤的情況下成功逆轉，連續兩年闖入女單決賽，將與「紋身女孩」禾杜蘇娃爭逐這項草地大滿貫后冠。

賽前被看低一線的28歲的積芭，抵抗着世界「二姐」莎芭蘭嘉的強勁發球，其中在首盤較量，莎芭蘭嘉的發球曾達時速193公里，然而積芭其後稍後改變策略，與對方上演精彩的對戰抽擊，即使在第二盤一度落後2比4，但連贏4局反勝，至決賽盤積芭再次把握了破發機會，雙方激戰2小時19分鐘後，積芭以6比7(5比7)、6比4、6比3連續第2年躋身溫網女單決賽，也是她生涯第3次闖入大滿貫決賽。

「我正學習將負能量轉化為正能量，所以我不斷鞭策自己。」積芭賽後坦言在場支持者的打氣也是她前進的一股力量，「很開心我仍然留下比賽，我會繼續改善。」至於今仗莎芭蘭嘉的表現有點起伏，全場發了10個Ace球，但出現多次無壓力犯錯，4強止步令她錯過取代施華德，登上世界「一姐」之位的機會。

積芭距離爭取個人首個大滿貫冠軍僅差一步，周六將與4號種子捷克的禾杜蘇娃爭逐今屆女單后冠，而這對決賽組合也肯定讓溫網誕生「新面孔」盟主，然而積芭今年兩次遇上禾杜蘇娃都落敗，但她表示這正好是享受復仇的機會，「或者今年嘗試過兩次，第三次就成功了。」