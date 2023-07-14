邦路斯突遭「炒魷」　或提早掛靴

效力祖雲達斯長達12年嘅中堅邦路斯突然遭球會「炒魷」，教練阿里基決定將佢剔出大軍名單，無緣季前熱身賽，並將佢放上轉會市場。呢位曾協助球隊捧過8次意甲冠軍等多項錦標嘅名將，原本計劃明夏掛靴，估唔到遭祖記無情放棄，可能被逼提早收山。

祖雲達斯將前往美國踢季前熱身賽，身為隊長嘅邦路斯竟然榜上無名，原來會方已經決定放棄佢，並安排另一位後衞丹尼路雷斯接任新隊長。據悉邦路斯度假之後返回訓練基地，先至知道「被炒」消息，感到非常震驚。

呢位36歲中堅2010年由巴里加盟祖雲達斯，除咗2017/2018年球季短暫轉投AC米蘭之外，其餘時間都係祖記防線主力，亦係意大利奪得上屆歐國盃冠軍嘅功臣。

邦路斯近年狀態走下坡，上季僅26場入2球，佢亦表示將於明夏掛靴，估唔到祖記咁無情提早踢走呢位功勳球員。

除咗邦路斯之外，中場韋斯頓麥堅尼亦冇份參加美國之旅熱身賽，呢位24歲美國國腳上年1月被外借去列斯聯，教練阿里基似乎無意再起用佢，預料將被出售。