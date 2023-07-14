迪利阿里哭訴黑暗童年　曾被媽媽朋友性侵

英格蘭球星迪利阿里近年陷入事業低谷，由熱刺出道嘅天之驕子，去到上季外借比錫達斯都踢唔掂，只有27歲嘅佢自我放縱嘅態度一直受人詬病。呢位愛華頓中場周四(13日)接受加利尼維利專訪，罕有自爆內心世界，直認自己精神有問題要接受治療，期間哭訴黑暗嘅童年遭遇，包括曾經販毒、被虐待及被媽媽朋友性侵。

喺呢次長達43分鐘嘅專訪，迪利阿里盡訴心中情，佢自爆啱啱接受完精神治療：「我覺得依家係最佳時機講畀大家聽我發生嘅事。」迪利阿里內心鬱結源自黑暗童年，佢指媽媽係一個「酒鬼」，6歲嗰陣曾被媽媽嘅朋友性侵，7歲開始識得食煙，8歲被強逼販毒，11歲被鄰居男子吊喺橋上，直到12歲被另一家庭收養，先至結束黑暗歲月。迪利阿里回憶嗰陣亦忍唔住痛哭。

就算成名之後，迪利阿里仍有迷失嘅時刻，包括喺低潮期靠酗酒同食安眠藥嚟面對，迪利阿里表示：「呢啲方式令我陷入惡性循環，濫藥同酗酒令我受到更大傷害。」迪利阿里接受治療後，自信可以重新出發：「尋求幫助唔會令你變成弱者，我希望成為一個更好嘅球員、更好嘅人。」

迪利阿里公開自己內心後，得到球圈各界支持，愛華頓發聲明話會全力支持佢，前球會熱刺亦喺社交網貼相鼓勵，曾經喺熱刺教過迪利阿里、現任車路士主帥普捷天奴，同樣喺IG貼出自己同迪利阿里海報合照，以示支持。