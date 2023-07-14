中國女排力挫巴西　時隔4年再闖世聯賽4強

中國女排在美國上演的世界女排聯賽，以3比1力挫老對手兼上屆亞軍巴西，時隔4年再次躋身4強，並將與今屆奇兵波蘭爭逐決賽席位。

以袁心玥、李盈瑩及龔翔宇等為主力的中國，今仗表現出色，面對世界排名第3兼過去三個賽季均獲得世聯賽亞軍的巴西，力抗對手的強攻，即使進攻得分及發球得分等數據落後於對手，但攔網得分率甚高，同時造成對手30次失誤，最終以25比21、25比20、20比25及25比23獲勝。

中國隊今屆儘管朱婷因傷未能隨隊出戰，但整體發揮都算理想，她們在預賽12場比賽贏8場，與巴西相同，然而過去數年面對這支老對手，包括奧運會、世錦賽、世界盃及世界聯賽都出現過激戰5局的情況，今屆世界聯賽分站賽首場，就是要打至決勝局，中國才贏巴西3比2。

中國隊相隔4年再次躋身準決賽，這也肯定超越了前兩年的成績（2021年第5，2022年第6名），而她們將面對今屆奇兵波蘭，爭逐決賽席位；波蘭以3比1（25-12、21-25 25-21、26-24）淘汰了德國創造了球隊在世界聯賽的最佳成績，而中國與波蘭曾於香港站交手，當時中國以0比3落敗，今次兩軍再次碰頭，相信對中國女排是另一個考驗。

至於美國隊則以3比1力壓日本隊，取得另一個4強席位，她們將與以3比0淘汰意大利的土耳其，爭逐另一個決賽資格。