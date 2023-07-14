買賀蘭特被拒　曼聯轉斟菲歷斯

曼聯領隊坦哈格一直心儀阿特蘭大前鋒賀蘭特，並提出用球員加部份現金收購，但根據《The Athletic》最新消息，呢支意甲球隊企硬只接受8,600萬鎊(約8.6億港元)現金轉會費，令交易面臨告吹，紅魔鬼準備轉移目標，改簽葡萄牙國腳祖奧菲歷斯。

近期盛傳曼聯計劃將格連活特外借去阿特蘭大，希望對方「減價」出售賀蘭特，但已經遭到拒絕。由於紅魔鬼早前豪花5,500萬鎊收購美臣蒙特，並要預留資金買國際米蘭門將奧拿拿，無法滿足阿特蘭大開出嘅8,600萬鎊轉會費要求，惟有向其他前鋒埋手。

英國《太陽報》指曼聯有意向馬體會借用祖奧菲歷斯，呢位23歲前鋒因為同馬體會教練施蒙尼不和，今年1月外被借去車路士，佢早前返回馬體會報到，被貶落去同青年軍操練，亦被褫奪7號球衣，可見施蒙尼無意留用佢，相信只要曼聯提出借用，應該好大機會成事。

曼聯現時陣中有2位葡萄牙國腳般奴費南迪斯、達洛治，一旦菲歷斯成「魔」，應該比較容易融入球隊，據悉阿士東維拉、紐卡素都想借用祖奧菲歷斯。

不過，祖奧菲歷斯上季為車路士上陣20次僅入4球，表現未如理想，就算曼聯簽入佢，恐怕對提升攻力幫助不大。