亞洲盃青少年柔道賽　港將主場出擊爭上頒獎台

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」將於周六（15日）起，一連兩日在馬鞍山體育館展開，港隊今屆共派出24位代表出戰，一眾港將近期在國際賽屢傳捷報並踏上頒獎台，且看他們能否延續強勢，在主場為港爭光！

中國香港柔道總會自疫情後，時隔4年再次舉辦國際賽事，今次更邀請到曾經在2004年雅典奧運及2008年北京奧運奪得柔道金牌的冼東妹，出席周日（16日）的賽事，為一眾運動員打氣。

比賽於首天賽事先進行青少年(17歲以下)項目，男、女子各8個級別，而周日的次天賽事則上演青年組（20歲以下）的男、女子各7個級別比賽；中國香港柔道總會運動員遴選委員會主委古偉業盼望，這項比賽能令港隊成員累積經驗，並藉主場出擊爭取獎牌，成為體院精英運動員：「自新冠疫情以來，大家甚少出外比賽，對成長造成不少障礙，因此他們非常需要累積經驗，加上今次在主場出戰，希望選手們可以取得較多獎牌，從而有資格成為體院精英運動員。」

今屆比賽合共有14支隊伍，約250位運動員參加，例如澳洲、蒙古、南韓及新西蘭等都會參賽，古偉業形容對手分別在身體質素及技術水平都頗高，對港隊爭奪獎項造成困難，但稱港將也有優勝之處：「外國選手的體格及技術頗為出色，而且訓練有素，相信會為我們構成難關，但慶幸香港運動員普遍腦筋較靈活，如果力量不如對方，會懂得尋找其他應對方法，我相信他們在這部份有少許優勢。」

港隊本屆共派出24名隊員參賽，當中6位青年隊女選手同樣參與48公斤以下級別賽，包括被視為「獎牌希望」鄧雪瑤及何樂怡等。男子組方面，楊永逸和日前在東亞青年暨青少年柔道公開賽取得1面銅牌的吳栢軒，就會分別同時出戰男子青年及青少年66及73公斤以下級別賽。

【亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽賽事資料】

日期：7月15及16日

地點：馬鞍山體育館（免費入場）

參賽隊伍：澳洲、馬來西亞、南韓、美國、蒙古、新西蘭、沙特阿拉伯、泰國、烏克蘭、澳門、香港、菲律賓、中華台北、印度