劉弦拍韓紫琳奪世青團體冠軍　高球升為體院「A級」項目

香港高球運動員再傳喜訊，代表隊成員劉弦（Arianna）和韓紫琳（Sophie）於美國聖地亞哥舉行的IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽上，以低於標準桿10桿的422桿（137-144-141）佳績奪得15至18歲女子團體賽冠軍，同時於15至18歲女子個人賽並列亞軍。中國香港高爾夫球協會（前為香港高爾夫球總會）欣然宣佈，香港高球手近年的傑出表現已達到香港體育學院要求的水平，令高球於2025年將歷史性升格為體院「A級」精英體育項目。

中國香港高爾夫球協會（高協）行政總裁賴以尊說：「劉弦和韓紫琳在這項頂級青少年賽事的傑出表現，加上許龍一和陳芷澄所創下的佳績，成為高球運動升格的契機。這些歷史佳績來之不易，除了球員的艱苦鍛鍊，亦有賴港高協上下和為香港高球發展出力的球會多年來的努力，才能培育出持續在國際球壇為港爭光的生力軍，向世界展示香港體育發展的成果。」

賴以尊續說：「按照體院的『精英資助』評核標準，香港高球運動已達在2025年被納入『A級』精英體育項目的要求。高球運動獲升格為『A級』精英體育項目，將讓香港高球代表獲得更多訓練資助及運動員發展支援。然而除了上述支援，鍛鍊臨場實戰能力亦是培育國際級球手的關鍵。」

賴以尊說：「在香港高球運動邁向新里程的重要時刻，香港運動員需要政府更多支持和資源。政府計劃在收回舊球場32公頃土地，將其開放為公園，進一步縮減早已緊絀的高球資源，將大大影響高球運動的長遠發展。舊球場更是香港唯一可以在雨季舉辦國際賽事的場地。高協希望政府能長遠解決訓練場地不足的問題，並促成更多國際級賽事落戶香港，讓本地年青球手汲取實戰經驗，為日後在國際球壇大放異彩奠定良好基礎。」