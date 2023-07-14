香港16名街舞精英9月火併　爭逐世界總決賽資格

近年香港的街舞（Street Dance）熱潮越發高漲，更受年輕人熱愛，而被譽為街舞殿堂的 《Red Bull Dance Your Style》今年9月17日亦將首次登陸香港。比賽雲集16位不同舞種的舞者，以主流音樂迎戰對撼，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！

《Red Bull Dance Your Style》有獨特的一對一對戰規則，參賽者舞種多元，從Hip hop、House、Locking到Popping、Waacking等等。比賽現場將隨機播放全球熱門舞曲、經典節拍等各類型音樂，相當考驗舞者即興功力與現場渲染力。今年Red Bull於1月已經隆重展開，46個國家、地區將舉辦逾170場區域競賽，並會選出各國世界頂尖舞者，於11 月4日匯聚德國法蘭克福舉行的世界總決賽。香港區冠軍舞者亦會代表香港，與世界各地的冠軍舞者較量，在現場近5,000名觀眾面前對撼，爭奪冠軍獎座。

香港Red Bull街舞大賽共有16名本地街舞精英參賽，由10男6女舞者組成，各自擅長不同的舞種，包括：Popping、Hip hop、Waacking、House、Voguing、Krump、Locking 以及 Freestyle。其中最廣為人知的是電影《狂舞派》演員及舞者BOBBY、全⺠造星Ｖ的十強選手TSOUL、曾參與全⺠造星4的SIUSA。此外，還有首位躋身荷蘭Summer Dance Forever前16的香港舞者HOTUNG、曾代表香港到台灣出席大專街舞賽College High的新晉舞者TIN TIN、國際知名Voguing舞團 House of Marciano的成員KEN KEN及大專街舞賽College High 2022年度冠軍WESLEY等等，全部都是「跳得之人」。

身經百戰、電影《狂舞派》演員BOBBY表示：「我一直有留意Red Bull Dance Your Style這個集不同舞種的一對一比舞賽事，亦一直十分希望這比賽會來到香港，讓本地的舞者有更大的舞台，可以被大眾看到，令大家更認識街舞。」至於TSOUL則分享道，由於比賽結果由現場觀眾決定，所以這除了是一個與觀眾交流的好機會，更讓觀眾可以投入其中，從而推廣街舞。

比賽將於9月17日上演由現場觀眾話事的一對一的街舞對決，16位本地舞者爭奪代表香港 前往德國出戰世界總決賽一席位。比賽詳情請瀏覽活動網頁 :