颶風隊近14場未贏過　泰拿尼斯平手盤抵玩

阿甲強弱懸殊賽事，颶風隊主場迎戰泰拿尼斯。兩隊聯賽排名差天共地，颶風隊排27位，泰拿尼斯排第2，一睇就知冇得打。颶風隊近9仗1和8負，全部先失波，後防極度脆弱，平手盤必捧泰拿尼斯。（myTV SUPER周六早上8時30分直播）

颶風隊上季阿甲排第4，但今季就好唔掂，成績直插谷底，對上一次贏波係4月29日贏沙蘭迪兵工廠2比1，之後14場錄得5和9負未嘗勝仗，當中11場更加係0入球。佢哋已經喺南美球會盃出局，聯賽跌到落尾2嘅27位，今場仲有主將費蘭度哥度爾停賽，加上多位傷兵，完全睇唔到今場有翻身機會。

泰拿尼斯現時排第2，落後榜首河床9分，聯賽已近尾聲，爭標機會渺茫，但佢哋只係領先第3位嘅聖羅倫素2分，因此唔可以放鬆。泰拿尼斯今季24仗入38球，攻力僅次於河床，前鋒米高山度士暫以13球並列射手榜首位，中場華路爾斯今季累積6個助攻，為前線源源不絕供應機會，呢對進攻拍擋要攻破颶風隊防線毫無難度，3分冇走雞。