曼聯賣豬仔　向沙特推薦辛祖等4人

曼聯向沙特提供推薦名單，人選有查頓辛祖(左上)、費特(左下)、雲比沙卡(右上)及麥湯米尼(右下)。(Getty Images)

曼聯今夏將多達13人掛牌出售，但進展緩慢，至今只有小將伊巴爾成功售予烏德勒茲，為咗打破困局，曼聯近日主動出擊，向沙特提供一份推薦名單，打算將查頓辛祖、費特、雲比沙卡同麥湯米尼等人賣去中東。

自傳出掛牌名單後，曼聯至今僅將伊拉克裔小將「施丹」伊巴爾賣到烏德勒茲，轉會費僅收回100萬鎊(約1,025萬港元)，其餘球員例如麥湯米尼同費特雖然都有球隊斟介，但因為唔到價而賣唔成，曼聯又試過將哈利馬古尼加入交易一部份去斟迪格蘭賴斯，但遭韋斯咸即時拒絕，現時一大班「冗員」仍然在陣。

沙特《中東報》報道，沙特聯賽擴軍計劃擴大，目標係向歐洲引入多達150名頂級球員，曼聯近日主動出擊，向沙特有關部門發送一份推薦名單，當地傳媒報道，名單中包括查頓辛祖、費特、麥湯米尼同雲比沙卡。

曼聯今夏暫時僅引入美臣蒙特，佢哋希望將部份球員高價賣去中東，再用所得資金收購坦哈格心儀球員，曼聯今夏組軍能否完成，就要視乎今次「賣豬仔」賣成點。