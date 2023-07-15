艾卡華斯撼祖高域演溫網「夢幻對決」 兼爭做「世一」

溫網「夢幻對決」周日一觸即發！「世一」艾卡華斯周五（14日）續顯強勢，昂然首闖溫網男單決賽，力爭生涯第2項大滿貫錦標，並試圖於周日阻截7屆盟主祖高域追平費達拿的「8冠王」美夢，兼再破網壇歷史「24貫」的紀錄。

20歲的艾卡華斯僅花1小時50分鐘，以直落三盤6比3、6比3、6比3力挫世界「三哥」俄羅斯的麥維迪夫，成為史上第3位躋身溫網決賽的西班牙球手，力爭繼1966年山坦拿（Manuel Santana）及兩屆盟主拿度後，在這項草地大滿貫奪標；同時，也是史上第4位闖入男單決賽的最年輕球員。

這位上屆美網冠軍於決賽對手，正是今季已連贏澳網及法網、並取得創歷史奪得23個大滿貫冠軍的祖高域，「我相信我能夠打贏祖高域。」艾卡華斯賽後信心滿滿，「大家都知他是一位傳奇，但我要追擊，我相信自己，這沒有時間去害怕，也沒有時間感到疲累。」

至於36歲的塞爾維亞球王，同日以直落三盤6比3、6比4、7比6(7比4)淘汰意大利名將仙拿，生涯第35次躋身大滿貫決賽，已創出男女子球員的新紀錄；也是於1968年以來繼費達拿及羅斯禾爾（Ken Rosewall）之後，第3位年齡在36歲以上躋身決賽的球員。「我都會相信自己，我們都是在個人比賽，所以你要將自己放在最佳的水平，包括體能、心理及激情，這些在你進入球場之前就要有充足準備。」

即使面對比自己年輕16歲的西班牙小天王，但祖高域不會過份集中在年齡問題上，「我不會考慮年齡的因素，只在乎場上的效率，我覺得36歲是新的26歲，我相信，這樣感覺會較好。」祖高域自2013年起未試過在中央場落敗，至今保持着在溫網34場連勝的紀錄，而上月他在法網4強曾擊敗過艾卡華斯，最後捧走冠軍，他們過去兩次碰頭各勝一仗，周日這場夢幻決賽更是爭「一哥」之戰，勝方將於周一的新世界排名榜上，位居榜首。