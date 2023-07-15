【官宣】阿仙奴簽入全能後衞　神預言成真

阿仙奴正式宣布簽入阿積士後衞祖利安添巴，轉會費為4,000萬鎊(約4.1億港元)，成為繼夏維斯之後，今夏第2位入「廠」球員。阿積士發布一段數年前嘅訪問歡送呢位22歲荷蘭國腳，原來佢當時已經揚言會加盟兵工廠，估唔到真係成為事實。

阿仙奴想收購祖利安添巴，已經傳咗一段時間，依家正式落實，呢位可以勝任右閘及中堅嘅全能後衞將會着12號球衣。阿仙奴總監伊度對添巴讚不絕口：「好開心可以簽到添巴，我哋需要呢種球員好耐，感謝團隊努力將佢帶到兵工廠。」領隊阿迪達認為添巴加盟，令球隊如虎添翼：「佢係一位多才多藝嘅年輕球員，並且已取得唔少成就，佢適合阿仙奴戰術系統，可以提升球隊整體質素。」

祖利安添巴屬於阿積士青訓產品，佢獲提升上一隊之後上陣121場入6球，協助球隊捧過2次荷甲及1次荷蘭盃冠軍。祖利安添巴落實離隊之後，阿積士官方社交網發布一段佢仲踢緊青年軍時期嘅訪問，當時添巴表明5年內會去西甲或者英超搵食，首選阿仙奴，難怪佢上年拒絕跟隨恩師坦哈格過檔曼聯。