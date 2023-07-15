文迪打甩強姦案　成自由身搶手貨？

捲入強姦案2年嘅法國後衞班捷文文迪終於甩難，獲法庭宣判強姦及強姦不遂罪名不成立，還佢清白之身。由於呢位28歲左閘剛於今夏約滿，自由身離開曼城，事業有望重生。

班捷文文迪2年前被控告於2018及2020年分別喺屋企強姦1名29歲及1名24歲女子，一度面臨9項性侵罪名，今年1月已經打甩其中6項罪名，依家再獲判其餘指控不成立。

據悉班捷文文迪為咗打官司，需要出售物業、超級跑車、名錶籌集資金，損失超過100萬鎊(約1,020萬港元)。另外，班捷文文迪自從2021年8月被落案起訴之後，一直被曼城雪藏，對上1次為「藍月亮」上陣已經係2021年8月對熱刺。

班捷文文迪2017年夏天以5,200萬鎊(約5.3億港元)轉會費，由摩納哥加盟曼城，簽約6年，剛好今夏約滿自由身離隊，依家打甩官司，可以重新開始。不過，班捷文文迪始終已經2年冇比賽，有冇球會願意冒險簽佢，仍然係未知之數。