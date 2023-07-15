格連活特做爸爸　網民：曼聯係時候放生佢

曼聯新星格連活特上年1月因為涉嫌毆打及強姦女友Harriet Robson，導致身敗名裂，一直被球會雪藏，最諷刺係呢對小情侶床頭打架床尾和，其後Harriet懷有兩人愛情結晶品，呢位21歲射手依家宣布BB已經出世，唔少網民及曼聯球迷都認為，隨住BB來到，家暴醜聞係時候劃上句號，紅魔鬼應該解凍格連活特。

格連活特喺社交網上載1張一家三口牽手相片，附上圖片說明：「11.07.23」，相信係指BB喺今年7月11日出世，亦係兩人首度做父母，英國《太陽報》指格連活特計劃同Harriet Robson結婚，正式畀個名份佢。

格連活特因為家暴，導致足球事業毀於一旦，但現時已準備好同女友及BB組織家庭，唔少網民認為佢已經成熟咗，曼聯及社會人士應該畀一次機會佢改過自新。事實上，曼聯領隊坦哈格及多位隊友都支持重新起用格連活特，但因為輿論壓力，而未敢行動。隨住格連活特做爸爸，並準備成家立室，加上曼聯一直簽唔到前鋒，佢重披紅魔鬼球衣，或者有轉機。