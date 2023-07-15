晉裕升甲一冀站穩陣腳　經驗戰將以老帶新

上季甲二冠軍晉裕今季升班，羅致多達8名新兵應付新挑戰，包括現役及前港隊成員蘇志樂、劉子禮和梁民熊3名射手。主教練廖慧森透露，外援亦會於8月中歸隊，今季目標打入前6。今年重心回歸籃球的劉子禮冀以老帶新挑戰列強：「今季我會擔當新的角色，希望給球迷看到我新的一面。」

晉裕上季以全勝姿態贏得甲二冠軍，升班後原有陣容只得5人留效。蘇志樂、劉子禮和梁民熊分別由崇德飛鷹、康仁福建和永倫來投，三人皆為現役或前港隊成員，三分外投準繩，預料將成為球隊進攻重心。此外亦從康仁福建和建龍飛馬吸納內線球員何俊杰和劉嘉榮，另有年輕球員龍子傑和歐文輝注入活力，以及找來曾效力香港東方的林萬進。

主教練廖慧森：經驗戰將好重要

主教練廖慧森4月接手，他表示球隊當務之急在於盡快磨合：「今年是我第一年執教甲一球隊，挑戰頗大，但近月透過友賽和康文盃等賽事，默契逐漸建立。經驗豐富的老將在隊中將扮演重要角色，他們紀律性強，而且很有熱誠，絕對是年輕球員的學習榜樣。隊長趙蕸雄、劉子禮、林萬進和我以前是超敏年代的隊友，大家有商有量，事半功倍。」球隊除想在甲一站穩陣腳，更希望走得更遠：「銀牌我們以全華班應戰，主要吸收經驗，希望可以晉級，聯賽方面有外援助陣，將以打入前6為目標。」

8名新兵之中，32歲射手劉子禮曾效力香港東方，協助球隊於2018年首奪甲一冠軍，他於2021年完約後離開東方，上季尾加盟康仁福建。疫情期間他開設餐廳當老闆，一度離開籃球賽場，回顧過去幾年，他說：「3年疫情轉變好大，其實我未打算那麼快放棄籃球，做生意使我成長不少，賺了很多經驗，但打籃球才是我最喜歡做的事，全職打波的日子，原來好開心。我終於明白將興趣變成職業是件很奢侈的事。」

劉子禮責任更多要證明自己

加盟晉裕，除了與舊戰友重逢，「子禮」新一季更想以全新面貌示人：「球隊好多都是我的舊隊友，和教練、阿進、蕸雄更是10年前超敏隊友，感覺好特別。以往我都是配角角色，今季會負責更多工作，證明自己有能力做得更多，我不是只懂射波、得分，想給球迷見到一個新的自己。」

另一新兵林萬進上季由東方球員身份轉為體能教練，今季重返甲一舞台，他表示：「疫情期間我報讀了營養學課程，我在職業隊亦獲益不少，各方面都增進自己，有時都忘了自己幾多歲。來到這裏希望能發揮所長，我是個工兵，以防守見稱，希望幫到球隊。其他人問我，一把年紀還在跑？跑到咪跑囉！」

領軍「重返」甲一 蘭姐特別感觸

由太平洋長途電話、超敏年代，到現在的晉裕，不經不覺「蘭姐」黃苑蘭已帶領這支球隊長達22年，歷盡高低起跌，今年「重返」甲一特別感觸：「自超敏降班跌落甲二，到球隊2015年改名為晉裕至今，我們終於重返甲一。好開心，球員的努力沒有白費！」

「蘭姐」是70年代港隊成員，多年來一直心繫籃球，她將球隊取名為「晉裕」，用上子女名字的諧音，以培育下一代籃球員為宗旨：「我本身都好鍾意打波，三個子女都是現役球員。我希望晉裕可以為後生仔提供一個平台，讓他們可以追逐籃球夢。這裡資源不算好多，但我們都好支持年輕球員。」

說到今季目標，「蘭姐」對年輕球員期望特別高：「最基本是成功護級，然後嘗試打入前6。球員要對自己有要求才能進步，希望年輕球員多多學習港隊隊友，努力一點。」

晉裕職球員名單

領隊：黃苑蘭

教練：廖慧森

助教：何振然、梁民熊

1趙蕸雄

2劉子禮

3勞傑朗

4劉嘉榮

5黃文康

6李梓鋒

7黃子聰

8龍子傑

9 蘇志樂

10歐文輝

11林萬進

12何俊杰

13 梁民熊（球員兼助教）