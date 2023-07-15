哈利卡尼有份亞太之旅　九成留隊？

熱刺正式出發，展開亞太之旅季前熱身賽，根據新帥普斯迪高路公布嘅31人大軍，備受轉會傳聞困擾嘅射手哈利卡尼亦有份出征，英國《每日郵報》指呢位英格蘭國腳採取「順其自然」態度，既唔會勉強要求離隊，亦冇打算續約，意味好大機會留隊至明夏約滿自由身走人。

根據熱刺社交網發放嘅相片，球隊已經上機出發，見到哈利卡尼、新兵占士麥迪臣都喺機上，但係門將洛里斯榜上無名，預料呢位36歲法國鋼門好大機會離隊。至於主角哈利卡尼前途問題最受關注，拜仁慕尼黑近期頻頻提出收購，但熱刺一直拒絕放人。

英國《每日郵報》指哈利卡尼並冇打算向會方施壓要求轉會，與此同時亦暫時唔考慮續約，除非管理層可以向佢證明球隊有能力問鼎冠軍，早前傳出熱刺計劃向哈利卡尼提供一份40萬鎊(約410萬港元)周薪新約，但佢最希望一嘗捧盃滋味，對於是否續約存在好大疑慮。

熱刺將於今次亞太之旅踢4場熱身賽，首站將於7月18日晚喺澳洲對韋斯咸，跟住飛到泰國曼谷，同李斯特城交鋒，然後喺新加坡對羅馬、獅城水手。