日職焦點之戰　橫濱水手主場搶「鋒」頭

日職焦點之戰，橫濱水手主場對川崎前鋒，榜首勁旅橫濱水手走勢凌厲，近7場聯賽取得6勝1和，近4次聯賽主場出擊，更加獲得全勝，合共轟入14球，表現充滿霸氣。川崎前鋒近4場聯賽作客輸3場，恐怕無力抵擋對手強攻，直取橫濱水手主勝。（周六晚6時開賽）

今季日職爭標形勢激烈，橫濱水手僅領先第2位神戶勝利船3分，並且踢多1場，所以絕對冇失分空間，餘下賽事必定全力爭勝搶分衝冠。特別係橫濱水手上仗天皇盃不敵町田澤維亞，被淘汰出局之後，聯賽錦標更加不容有失，以水手近7場日職取得6勝1和嘅強勢，今仗應該可以迅速反彈。

至於川崎前鋒上仗天皇盃以2比1擊敗水戶蜀葵，但近3場聯賽僅1勝1和1負，當中勝仗屬於主場出擊。睇番川崎前鋒近4場聯賽作客僅有1和3負，今仗隨時又打回原形，同埋川崎前鋒最近1次作客橫濱水手，以2比4敗陣而回，今次重遊故地，情況不樂觀。

直播表

周六6:00pm 韓職 水原藍翼 Vs 蔚山現代

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周日6:00am 阿甲 河床 Vs 學生隊

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