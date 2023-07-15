夏日城市運動嘉年華　李慧詩石偉雄撐場

由港協暨奧委會、港協暨奧委會奧夢成真有限公司及奧苗計劃呈獻，策略伙伴及捐助機構—周大福慈善基金、場地贊助—信和集團及奧海城，及油尖旺民政事務處全力支持的「夏日城市運動嘉年華」周四至周日一連4日假奧海城二期舉行。

港協暨奧委會會長霍震霆、義務副秘書長黃寶基、香港運動員就業及教育部委員會主席胡曉明教授、油尖旺民政事務助理專員朱祖懿，以及信和集團市務集團總經理梁翠珊女士出席嘉年華的啟動禮。一眾現役及退役香港代表隊成員包括前單車代表李慧詩、體操運動員石偉雄、奧夢成真團隊的體操運動員吳翹充、霹靂舞運動員曾子驊(B-Boy Think)等，在啟動禮上即席進行運動示範及分享經驗，從而啟發孩子，激發他們對體育的熱愛，學會堅持，敢於追夢。

霍震霆表示：「希望透過今次活動，推動疫後全民運動，鼓勵大家養成恆常運動的習慣，享受做運動的樂趣，同時邀請大家一起支持香港運動員並投入體育盛事，肩並肩撐港隊！今屆亞運港隊將會派出歷來最大規模的代表團參賽，而奧夢成真團隊部份教練亦將會出戰亞運，為了鼓勵市民為香港運動員打氣，港協暨奧委會在影視頻道及社交媒體專頁推出『備戰杭州亞運』系列，並會在亞運舉行期間，緊貼港隊最新動態，說好香港運動員故事，為公眾帶來豐富而全面的賽事資訊。」

胡曉明表示：「奧苗計劃於去年9月開展，至今已有10間小學，超過600位學生受惠，52位來自26個運動項目的運動員教練亦為受惠學校進行一系列充滿趣味及啟發性的體育活動，包括健康小領袖、奧運健兒見面會、專項運動班等，學生接觸運動之餘得以培育正面價值觀，家長亦可以透過親子運動，促進親子關係；學校獲得多元化的體育資源，進一步加強校內體育文化；而運動員和教練同時得到實習機會，達至學生、家長、學校、運動員4贏局面。」

循理會美林小學招捷玲校長表示：「運動在小朋友成長中是不可或缺的。奧苗計劃提供專業教練，不單提升學生的運動能力，還能開闊學生的眼界。」「夏日城市運動嘉年華」是奧苗計劃重點項目之一，目的是令學生、公眾與運動員可以聚首一堂，啟發學童對運動的興趣，使他們成為自信、健康的年輕人，藉此向社區宣揚奧林匹克精神及推廣體育知識，為城市注入活力。

「夏日城市運動嘉年華」一連4日中午12時至晚上8時，在奧海城二期中庭舉行，其中包括5大運動體驗區、運動示範和分享、展覽區及紀念品派發等，以運動啟迪學童體育潛能及興趣，是暑假及週末最佳的親子好節目。