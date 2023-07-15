巴拿莫域接掌東方　冀注入獨有哲學橫掃錦標

香港東方早前宣布換帥，由來自波斯尼亞的巴拿莫域接掌教鞭。球隊今日（15日）公開操練，巴拿莫域坦言準備新季時間緊絀，冀注入獨有的籃球哲學，幫助東方橫掃本地錦標。

銀牌開鑼在即，惟東方上周突然宣布換帥，由巴拿莫域接替柏利施域擔任主教練。巴拿莫域曾於2018-21年執教南華，以全勝姿態贏下銀牌和聯賽冠軍，他很高興回到香港：「我當初離開香港，就知道有天會回來，只是不知道哪隊，很高興東方給我機會。」巴拿莫域上周到埗，只有兩星期時間準備銀牌，他坦言「時間是最大敵人」，希望盡快建立體系：「籃球世界沒有魔法，不可能花一兩天改變所有事。我們正努力建立體系和化學作用，找到每個人的定位，必須打出團隊精神，這是唯一方法。」

巴拿莫坦執教南華三年體系鮮明，他表示會根據球隊調整打法，但背後哲學相同：「我想提高個人技術，只有個人變強團隊才會變強，當然還有強硬防守。希望所有人知道在不同情況該做什麼，合力製造空檔，不能強攻。」外援麥洛連效力南青時期，經常參與南華訓練，巴拿莫域認為有助其他隊友明白戰術。

隊長陳兆榮談到兩任教練分別，認為新教練更着重執行性：「舊教練會給空間我們發揮，新教練會針對不同情況制定應對方法，很多東西記，我打球時間久還應付到，只是未執行得很仔細。」他笑說巴拿莫域到埗一星期，但「好像過了一個月」，皆因訓練次數亦有變化：「現在改了早晚訓練，見面次數等於以往的三四星期，相信還要一個月時間才能摸清教練要求。」