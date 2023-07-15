外流港將　後腳助攻　茹子楠：練波都冇試過

中超周三（12日）上演第16輪賽事，梅州客家憑外流港將茹子楠，利用後腳交出1記妙絕助攻，最終主場以3比1擊敗前列分子北京國安，取得兩連勝。賽後「茹子」表示感到驚訝，又笑言即使在練習時亦未曾嘗試過，可以稱得上為生涯暫時最漂亮的一次助攻。

今場司職右閘的茹子楠，於31分鐘突然壓上前場進攻，他接應隊友長傳後，再冷靜地用後腳助攻予入楔的隊友康拉德，禁區內勁射得手，成功帶領球隊全取3分。賽後「茹子」接受本報記者訪問，表示對這記助攻感到驚訝：「練波都無試過做呢個動作，好多人之後都問我做咩好似踢到前鋒咁，可能本身自己都係進攻球員出身，所以勇於向前跑。我覺得算係我職業生涯之中，暫時最靚嘅一個助攻。」

「茹子」屬於梅州客家常規主力，聯賽目前正選上陣了14場，但這球才是他今季個人的首次助攻，他承認可以踢得更好：「今年賽程好密，自己差唔多踢足，得兩場聯賽係踢後備，但仲有好多進步空間。好多場波自己都製造到機會，但就係差構成入波個吓，所以等咗咁耐，去到第16輪先叫做對球隊有啲貢獻。 」

梅州客家早前曾經歷8場聯賽不勝，暫時16戰僅得16分排第11位，領先降班區5分，「茹子」希望今次連勝可以振奮士氣，以及提升球員信心，盡力達成球隊目標：「季初以護級為目標，拎呢6分幫助好大，希望之後維持到表現，護級成功同贏多啲波。至於個人目標就想為球隊作出更多貢獻，除咗助攻、入波，最重要係喺防守方面幫球隊達成0失球，始終我哋差唔多場場都有失波。」