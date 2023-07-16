速度拚勁+饑餓感挑戰Big4　建龍飛馬頒獎學金予球員

甲一開季在即，建龍飛馬周六（15日）舉辦球季發佈會暨獎學金頒獎禮，公佈陣容名單。除了外援漢尼拔歸隊，隊長馮嘉豪復出，還有港韓混血兒周健宏加盟，冀以老帶新衝擊「Big 4」位置。

建龍飛馬上季升班，即僅次於「Big 4」排名第5，惟主力韓天次和朱梓鎔離隊，主教練香振強直言變化大：「我們陣容年輕，平均只有24、25歲，幸有周健宏和謝爕雋加盟，他們經驗豐富，可以減輕隊長馮嘉豪負擔。」33歲的周健宏為首個踏上KBL（韓國籃球聯賽）的香港球員，回流香港後效力滿貫，他認為新東家充滿潛力：「球員很有天賦，希望擔當輔助角色，在四號位做好串連，讓他們放心表現自己。」

陣容有變，打法依舊。香Sir透露建龍貫徹快速球風：「現今籃球主打速度和體能，我們兩者兼備，希望防守做起，由年輕球員負責第一波快攻，不行的話，再交給漢尼拔打陣地。」身高2米08的漢尼拔上季稱霸籃下，曾單場轟入52分，是建龍取得佳績的功臣，他很高興回歸球隊：「我見到不少新臉孔，努力不會白費，我們加把勁訓練，一起贏球吧。」隊長馮嘉豪去年8月手傷「收咧」，將於銀牌復出，同樣難掩興奮：「上季歷盡高低起伏，由開季被大炒到排名第5，希望今季保持下去，最重要是大家健健康康。」

「Big 4」壟斷香港籃球多年，其他球隊都想挑戰一番，建龍也不例外。「目標最低限度維持第5，最理想當然是前4。為了磨練陣容，我們最近到深圳集訓，與省隊對賽，球員都全力以赴，做好本份。」香sir說。周健宏認為相比「Big 4」 ，建龍有一大優點：「的確前四球隊能力和經驗較好，挑戰他們有一定難度，但不是沒可能，我們年輕球員勝在餓波，可用拼勁盡力一搏。」

建龍飛馬致力培養年輕球員，作為凝動「邨JUMP籃球賽」夥伴培訓出不少具潛質的新秀，給予他們正規訓練及提拔上甲一，其中畢鈞浩及劉智勇等7名球員，憑場上表現及投入社區工作，因而獲得球隊管理層頒發奬學金，鼓勵他們追尋籃球夢想。領隊黃萬里感謝贊助商支持，讓年輕球員有更多資源發展籃球事業，特別是為家境清廉的新人提供機會。